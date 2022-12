Viaggio in Sicilia di Ibn Jubayr, Giovanna Calasso al Salinas per la rassegna "Amici del libro"

La rassegna “Amici del libro al Salinas” prosegue il 6 dicembre alle 18, nell’Agorà del Museo Salinas di Palermo, con Giovanna Calasso che parlerà di “Viaggio in Sicilia di Ibn Jubayr” (Adelphi), libro da lei curato che propone lo sguardo sull’isola di un viaggiatore musulmano del XII secolo. Moderano l’incontro Ignazio E.Buttitta e Pasquale Hamel.

Si tratta di un libro che affonda le sue radici nel 1185, quando sulla via del ritorno dal pellegrinaggio alla Mecca, Ibn Jubayr, letterato musulmano di Spagna, scampato al naufragio dopo un periglioso viaggio per mare, approda in Sicilia, dove soggiornerà per oltre tre mesi prima di potersi imbarcare di nuovo per raggiungere la sua terra, al-Andalus. La più grande isola del Mediterraneo, a lungo provincia di Bisanzio, poi per circa duecento anni sotto dominio musulmano, da più di un secolo è governata dai cristiani Normanni. Palermo è la capitale del loro regno. Una terra di cui diffidare.

Eppure, ciò che Ibn Jubayr vede contrasta in tutto con le sue aspettative. Degli eunuchi sono i grandi del regno, il personale di palazzo parla fluentemente l’arabo, le donne cristiane, il giorno di Natale, vanno in chiesa parate a festa come donne musulmane, e molto altro - verrà a scoprire via via - si nasconde dietro le apparenze. Piene di meraviglia, ma anche di inquietudine, timori e silenziosi interrogativi, le pagine del “Viaggio in Sicilia” riescono a trasportarci nel mondo mentale di un viaggiatore musulmano del XII secolo che, catapultato suo malgrado in una realtà estranea e nemica - ma dalle sembianze così sorprendentemente familiari -, cerca di darle un senso. La rassegna si chiuderà il 15 dicembre con Gaetano Savatteri che presenterà l’antologia “L’isola nuova. Trent’anni di scritture di Sicilia” (Sellerio), sempre alle 18, nell’Agorà del Museo Salinas di Palermo.