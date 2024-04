Amici del libro torna all'Orto Botanico, si apre con Paolo Pecere e il suo "Il senso della natura"

Torna ricco di novità il calendario della quarta edizione della rassegna letteraria “Amici del libro” che, ideata da Lia Vicari, vede, come di consueto, presentate al suo pubblico le ultimissime uscite delle più importanti case editrici italiane. La quarta edizione della rassegna (sarà dislocata tra il Museo Salinas, l’Orto Botanico e Palazzo Bonocore) si aprirà il 12 aprile, alle 17.30, all’Orto Botanico di Palermo, con la presentazione del libro di Paolo Pecere “Il senso della natura.

Sette sentieri per la Terra” (edito da Sellerio). Un libro nel quale Pecere compie un viaggio nella storia del pensiero, nel passato e nel futuro della Terra, nei territori dove l’uomo incontra ciò che non è umano e si appresta a un dialogo, cercando il senso e il sentimento della natura. Un viaggio attraverso il pianeta, da New York alle Galápagos, dall’Islanda al Borneo, dal Ruanda al Tibet. Mettersi in viaggio per capire, per pensare, per analizzare.

Paolo Pecere inizia da un’evidenza: l’impatto distruttivo della civiltà umana sulla natura, per quanto sia un fatto riconosciuto e si renda evidente in catastrofi climatiche, estinzioni di specie animali, deforestazione e scomparsa di paesaggi, non produce alcun cambiamento profondo nei modi di vivere delle società industriali. La nostalgia della natura incontaminata, nello stesso tempo, è un sentimento diffuso, ma anche inadeguato. Qual è allora, oggi, il vero senso della natura, quello che va ritrovato o immaginato di nuovo? Potrebbe significare “amare chi non è come noi”, oppure restare in silenzio e vedere attraverso occhi che non sono i nostri. O forse imparare a guardare il mondo senza scrutare sempre e ossessivamente solo noi stessi.

Paolo Pecere (Roma, 1975) è professore associato di Storia della filosofia all’Università di Roma Tre. Tra i suoi saggi La filosofia della natura in Kant (2009) e Dalla parte di Alice. La coscienza e l’immaginario (2015). Suoi racconti sono comparsi su “Nazione Indiana” e “Nuovi Argomenti”. Ha pubblicato due romanzi, La vita lontana (2018) e Risorgere (2019), e il manuale per le scuole Filosofia. La ricerca della conoscenza (2018, con Riccardo Chiaradonna). Il suo ultimo libro è Il dio che danza. Viaggi, trance e trasformazioni (2021).