Amici del libro prosegue con un fuori programma: "Airtemmisa asimmetriA" di Gruttadauria al Salinas

La rassegna Amici del libro prosegue con un appuntamento fuori programma, domani 7 maggio, al Museo Regionale Salinas, alle 17.30, con il libro di Michelangelo Gruttadauria, direttore del Sistema Museale di Ateneo di Unipa, dal titolo "Airtemmisa asimmetriA" (edizioni Effetto).

Dialogheranno con l’autore l’attore Salvo Piparo e la giornalista Simonetta Trovato. Un libro che ruota attorno a un mistero che avvolge il nostro Universo: come ha avuto origine la vita? E se a parlare di questo fossero una bambina e la sua gattina? Con un viaggio, "attraverso lo specchio" come fece Alice, scopriranno non solo che viviamo in un mondo asimmetrico, ma anche come la vita stessa dipenda da questa asimmetria.

Un viaggio fantastico a ritroso nel tempo fra oggetti quotidiani, nell'arte, nell'architettura, nella natura, nella chimica, per scoprire il motivo della nostra asimmetria. Sarà proprio la gattina Anna a spiegare alla bambina dallo "strano" nome Airtemmisa, che nel mondo speculare diventerà Asimmetria, come mai il mondo in cui viviamo è fatto così. Le racconterà storie, aneddoti e un po' di chimica, per descrivere le immagini speculari che regolano la nostra esistenza, il mistero dell'origine della vita che avvolge l'Universo e tutto ciò che donne e uomini di scienza fanno per svelarlo.

La rassegna Amici del libro, ideata da Lia Vicari, vede, come di consueto, presentate al suo pubblico le ultimissime uscite delle più importanti case editrici italiane. La quarta edizione della rassegna è dislocata tra il Museo Salinas, l’Orto Botanico e Palazzo Bonocore, organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Retablo e CoopCulture.

I prossimi appuntamenti:

Il 16 maggio, al Salinas, alle 17.30, verrà presentato da Piero Violante e Ignazio Romeo, un volume inedito di Milan Kundera “Praga, poesia che scompare” (Adelphi).

Il 22 maggio, a Palazzo Bonocore, 17.30, Tea Ranno presenta “Avevo un fuoco dentro”(Mondadori). Il 30 maggio, sempre alle 17. 30, la giornalista Eliana Liotta presenta, a Palazzo Bonocore “La vita non è una corsa” (La Nave di Teseo). La rassegna si concluderà il 5 giugno, alle 17.30, con Giuseppina Torregrossa che presenterà al Salinas il suo nuovo romanzo “Stivali di velluto” (Rizzoli).

Prenotazioni: Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per prenotarsi registrarsi al link: https://ecm.coopculture.it/index.php?option=com_snapp&view=event&id=F4A827D6-8EDD-2FEF-7B4B-016B2D61B6DC&catalogid=DC5C8BA8-BC2E-1F5C-59F0-018216F0B405&lang=it