"Amici del libro al Salinas": Giosué Calaciura presenterà il suo nuovo libro "Una notte"

La rassegna Amici del libro al Salinas prosegue il 13 novembre, alle 11.30, sempre nell’Agorà del Museo Archeologico Antonio Salinas di Palermo con la presentazione del nuovo libro di Giosuè Calaciura intitolato “Una notte” (Sellerio editore).

Amici del Libro al Salinas, rassegna firmata a quattro mani da Lia Vicari, già direttrice della libreria Feltrinelli di Palermo, e dalla direttrice del museo archeologico, Caterina Greco, realizzata in collaborazione con CoopCulture, vedrà protagonista del prossimo appuntamento il nuovissimo romanzo del giornalista e scrittore palermitano, firma dello storico giornale L’Ora di Palermo che dal 2000 cura il programma radiofonico Fahrenheit, su Rai Radio 3.

Il nuovo libro di Calciura “Una notte” racconta la nascita di Gesù in un romanzo di straordinaria modernità, affidando a uomini e donne senza potere e ricchezza la visione di un mondo nuovo e rivoluzionario. Attorno a una stalla nelle campagne di Betlemme si inseguono e si moltiplicano le storie e i personaggi di chi una notte si mise in cammino nel cuore dell’inverno nella suggestione per la profezia della nascita di un bambino, annunciata da eventi miracolosi e bizzarri. Avventure e disavventure, tra dramma e comicità, salvezza o definitiva condanna di un’umanità minima e marginale ma anche potente e prepotente, terrorizzata dalla promessa. dell’evento nella Galilea occupata dai romani.