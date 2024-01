The Door tribute, gli American Prayers debuttano al Jayson con i più grandi successi della band di Los Angeles

Giovedì 25 gennaio alle 22 gli American Prayers, debutteranno con un tributo ai Doors al Jayson Irish pub di via dei Nebrodi eseguendo tutti i più grandi successi della band di Los Angeles e ricreando l'atmosfera onirica e psichedelica degli mitici anni Sessanta.

Gli American Prayes sono Alessio Cuccia vocals, Stefano Siragusa guitars, Giuseppe Bertini keyboards, Marcello Castellucci bass e Daniele Modica drums. Per saperne di più o per prenotazioni chiamare il numero 0917542649 telefono attivo dalle 17 in poi.