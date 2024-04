"L'amaru casu della baronessa di Carini": la visita guidata al Castello

Ritorna ad Aprile “L’Amaru Casu della Baronessa di Carini”. I visitatori saranno accompagnati in un percorso guidato del Castello La Grua - Talamanca, durante il quale assisteranno agli ultimi momenti dell'infelice vita di Laura Lanza di Trabia, la baronessa di Carini; la quale dopo aver conosciuto il vero amore, verrà uccisa davanti ai loro occhi nella celeberrima stanza ove si dice che ancora appaia il suo fantasma e l'impronta della sua mano insanguinata.

Attori in costume d'epoca, infatti, si alterneranno in scene di corteggiamento, tradimento e omicidio, e nel linguaggio dell'epoca racconteranno "L'amaru casu della baronessa di Carini". Per la visita teatralizzata è obbligatoria la prenotazione, visitando il sito www.liberituttinoprofit.it, per i seguenti orari:

Sabato 13 Aprile Ore 17:00

Sabato 20 Aprile Ore 17:00

Domenica 21 Aprile Ore 11:00

Domenica 21 Aprile Ore 16:00

La durata della visita sarà di circa 1 ora e mezza. Biglietto 6€, per i tesserati Arci 5€, da pagare direttamente in all’ingresso oppure seguendo le indicazioni sul nostro sito. Ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni