Alturestival., tre giorni di concerti e musica dal vivo al castellaccio di Monreale

Venerdì 17 settembre, alle 18, al Castellaccio di Monreale, nell'ambito di AlturEstival, festival organizzato dal Club Alpino Siciliano in collaborazione con l'associazione Formedonda, è in programma il concerto dal titolo “Paesaggi Sonori del Mondo” che vedrà come protagonista Soplar Lejero (nome d'arte del polistrumentista Mario Crispi). Si tratterà di un concertoche mescolerà dal vivo i suoni, le tracce e i reportage sonori di alcuni suoi lavori frutto dei suoi numerosi viaggi intorno al mondo.

Sabato 18 settembre, alle 18, invece, sempre al Castellaccio di Monreale, sarà la volta di Miriam Palma, nota autrice, cantante e performer palermitana, di grande impatto espressivo e ricerca artistica, che presenterà il suo lavoro di teatro musicale “Il viaggio del Meschino”. Miriam Palma saràaccompagnata da Nino Giannotta alla chitarra.

Domenica 19 settembre, alle 11.45, sempre al Castellaccio di Monreale, in programma il concerto dell’energica Oriana Civile con canti e brani tratti dal suo repertorio di cantautrice e interprete siciliana. Nel pomeriggio, invece, alle 18, sarà invece il turno di Costanza Paternò, altra voce siciliana di raffinata dolcezza e sentimento e accompagnata alla chitarra da Vincenzo Ganci, conosciuto come ex bassista del noto gruppo siciliano di etnorock Kunzertu.

