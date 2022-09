La sesta edizione di Alturestival si aprirà con l'Arianna art ensemble al Castellaccio di Monreale

La sesta edizione di AlturEstival, natura, arti e culture tra i monti di Palermo, organizzata dall'Associazione Culturale Formedonda e dal Club Alpino Siciliano, si aprirà il 17 settembre, alle 10.00, all’Abbazia di San Martino delle Scale, dove si parlerà delle attività svolte dal Club Alpino Siciliano in occasione dei festeggiamenti per i 130 anni dalla sua fondazione ed anche dell'iniziativa in cui sono coinvolti C.A.S. e Abbazia di San Martino ovvero il neonato “Ecomuseo dei Sentieri Culturali dei Monti di Palermo”, progetto di ecomuseo che lega le aree montuose di San Martino delle Scale, di Monreale e della Conca d’Oro.

Alla presentazione del progetto saranno invitate a partecipare tutte le Istituzioni protagoniste dell’iniziativa: Club Alpino Siciliano, Comune di Monreale, l’Abbazia di San Martino delle Scale, il Centro Regionale per il Catalogo e Centro Regionale per il Restauro, e i membri dell’Ars coinvolti nel processo di aggregazione e promozione. Il progetto intende mettere in rete Duomo e monumenti di Monreale, il Castellaccio a Monte Caputo e l'Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale attraverso la rete dei “Sentieri Culturali”, ovvero sentieri, trazzere e percorsi “fisici” e “ideali” della memoria collettiva del territorio testimoniati da monumenti, luoghi, fotografie, cimeli e segni.

Al Castellaccio di Monreale, invece, alle 17.30, si terrà il concerto dell’Arianna Art Ensemble. Il concerto sarà preceduto, alle 16.00, da una passeggiata di risalita di Monte Caputo, fino alla stazione alpina del Castellaccio, percorrendo il sentiero Ovest con partenza da Portella San Martino. All’arrivo sarà possibile visitare la mostra “I cammini delle culture” con foto provenienti dagli archivi storici del Club Alpino Siciliano.

L’Arianna Art Ensemble per l’occasione sarà composto da Debora Troìa (voce), Silvio Natoli (oud, colascione e bouzouki), Paolo Rigano (chitarra e oud), Cinzia Guarino (clavicembalo), Giuseppe Valguarnera (percussioni). Il repertorio ruoterà attorno alle antiche musiche tradizionali del Mediterraneo. Le visite guidate al Castellaccio di Monreale hanno un contributo di 5 euro. Per i concerti invece il contributo è sempre di 5 euro. Prenotazioni a: prenotazioni@clubalpinosiciliano.it.