Almoad, al parco cittadino il Primo maggio music fest: a Carini dj-set e pic nic

Una festa della musica , all'interno del parco cittadino Almoad di Carini. L'associazione organizza "Almoad 1 maggio music fest", domenica 1 maggio, dalle 12.00 alle 21.00, all’interno dell’area verde.

A fare da padrona della giornata è la musica. Si alternano così: i the fusion, walk on tributo u2, il duo purple e landolina e tanta buona happy music. A tutto questo si aggiunge il classico panino con salsiccia, vino e birra da potere consumare seduti al tavolo picnic. Per chi desidera partecipare all’intera giornata, dalle 11.00 alle 21.00, l' ingresso e gratuito. I bambini, possono usufruire anche dell’area giochi attrezzata.