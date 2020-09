Alloro Fest, al Giardino dei Giusti Giobbe Covatta ritira il primo premio Kalsa

Il più ambientalista e sociale dei comici premiato per le sue giuste cause. Giobbe Covatta, attore comico, scrittore e attivista politico chiude L’Alloro fest il 30 settembre alle 20,30 al Giardino dei Giusti in via Alloro 90 a Palermo.

Covatta - che è anche testimonia di Stop Global Warming - per cui sono state raccolte firme riceverà il primo Pemio Kalsa 2020 per le sue attività nel mondo sociale. Una decisione che viaggia in coerenza con il messaggio de L’alloro fest, dove il filo coerente del tema è stato il rispetto dell’ambiente. Con Covatta sarà premiato anche il giornalista Daniele Billitteri, che ben conosce il quartiere della Kalsa. L’ingresso è gratuito.