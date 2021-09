Continua l'Alloro Fest, al Giardino dei Giusti musica ma anche cabaret e teatro

Una prima settimana ricca di eventi e pubblico entusiasta. È positivo il bilancio dell’inizio de “L’Alloro fest”, in corso al Giardino dei Giusti in via Alloro 90 a Palermo. E importanti appuntamenti non mancheranno anche nei prossimi giorni.

Il 7 settembre si presenta il libro “La sarta” di Marilena La Rosa. Intervengono, con l’autrice, Tiziana Giordano e Anita Sansone.

L’8 settembre serata di teatro con Moschella e Mulè in scena con “Crazy for Sicily”.

Il 9 settembre alle 21 concerto dell’Orchestra sinfonica siciliana.

Il 10 settembre alle 21 il cantautore Carmelo Piraino presenta il suo cd “Non so se posso”.

Il 12 settembre Raizes teatro presenta “Bambinanze”, cortometraggio sul bullismo di Fabio Crisante. Seguirà dibattito con il segretario generale dell’Associazione italiana cinema Simone Marra e Daniela Segreto, dirigente ufficio speciale per la comunicazione per la salute della Regione siciliana. Seguirà la proiezione, a cura di Gianni Zichichi di un videoclip dei ragazzi dell’Istituto penale per i minorenni di Palermo. Ne parleranno: Anna Ponente del Centro valdese La Noce Palermo, il funzionario della professionalità pedagogia Annalisa Arcoleo e il direttore dell’Istituto speciale per i minorenni di Palermo Clara Pangaro. L’Alloro fest, la cui direzione artistica è di Giovanni Apprendi, continuerà fino al 30 settembre.

