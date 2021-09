Giù il sipario per l'Alloro Fest: al Giardino dei giusti ancora due talk letterari

Una ultima settimana ricca di eventi. Si conclude “L’Alloro fest” al Giardino dei Giusti in via Alloro 90 a Palermo. Il 28 settembre alle 18 presentazione del libro “Le mie Afriche” di Sergio Infuso. Interverranno, con l’autore: Pino Apprendi e Ottavio Navarra. Le letture di alcuni brani del testo sono affidate a Domenico Bravo. Alle 21 va in scena “U cuntabassu” di e con Massimo Patti.

Il 29 settembre alle 18 Sara Favarò presenta il suo libro “Che Dio stramaledica gli alleati”. L’autrice si confronterà con Ottavio Terranova vice presidente dell’Anpi. Alle 21 in scena Raizes teatro dei diritti di Alessandro Ienzi. Il 30 settembre alle 21 concerto dell’Orchestra sinfonica siciliana. L’Alloro fest è diretto da Giovanni Apprendi.

