Giardino dei giusti, al via l'Alloro Fest: si comincia col teatro della Compagnia dell'alloggio

Due mesi e più di manifestazioni, per arricchire il senso culturale degli eventi del centro storico, al di fuori della movida. Tutto questo è “L’Alloro fest”, arrivato alla sua seconda edizione, al Giardino dei Giusti in via Alloro 90 a Palermo, organizzato dalle associazioni Conca d’oro, Mood Quadrifoglio art e Augustea.

Si comincia già giovedì 1 luglio alle 18 col teatro della Compagnia dell’Alloggio, che nasce nella comunità Maria Sanfilippo, guidata da Roberta Zottino e composta dagli stessi ospiti della comunità. In scena porteranno “Dedicato a lei”, regia di Roberta Zottino.

Il programma dei prossimi giorni de L’Alloro fest prevede: concerti della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, della Fondazione Teatro Massimo con la orchestra giovanile, cinema, teatro e presentazione di libri. Inoltre sarà assegnato il Premio Kalsa 2021 e, sempre qui, si svolgerà la ventunesima edizione del Premio Rosa Balistreri e Alberto Favara.

