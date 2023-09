E' ancora tempo di Alloro Fest: gli appuntamenti in programma al Giardino dei Giusti

Una ultima settimana di appuntamenti tra teatro, libri e musica. Ultima occasione per partecipare a “L’Alloro fest” al Giardino dei Giusti in via Alloro 90 a Palermo. Il 27 settembre alle 21 concerto del Palermo coro pop diretto da Francesca Martino.

Il 28 settembre alle 18 si presenta il libro di Santo Lombino e Domenico Michelon “Barricate a Palermo”. Alle 20,30 va in scena “Piccolo viaggio di un cuore ferito” di e con Giuseppe La Licata con Lucrezia Orlando e i fisarmonicisti Giacco Pojero e Nino Vetri. Il 29 settembre alle 18 si presenta il libro “(Il) Mondo dentro” di Chiara Scialabba. Alle 20,30 concerto dell’ensemble di percussioni del conservatorio Arturo Toscanini di Ribera diretto da Sergio Calì.

Il 30 settembre alle 18 Agius organizza un dibattito intitolato “Depistaggi di Stato”. Alle 21 va in scena “Pietre e parole. Parole come pietre di Marilena La Rosa. L’uno ottobre alle 18,30 si conclude con la ventunesima edizione del Premio Rosa Balistreri e Alberto Favara. L’ingresso al Giardino dei Giusti è libero. L’Alloro fest ha la direzione artistica è di Giovanni Apprendi.