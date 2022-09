Continua l'Alloro Fest: gli appuntamenti della settimana tra reading, confronti e un omaggio a Battiato

Concerti, confronti, reading e un omaggio a Franco Battiato. Continua con i suoi appuntamenti, dall’11 al 17 settembre, “L’Alloro fest”, arrivato nel 2022 alla sua terza edizione, al Giardino dei Giusti in via Alloro 90 a Palermo.



L’11 settembre alle 10, primo appuntamento con “Turismo di prossimità”, ovvero una serie di eventi per promuovere i comuni siciliani. Si comincia con Partinico e Montelepre, con la visione di una mostra estemporanea di pittura a cura dell’Associazione La Via dei Mulini e la mostra fotografica di Fatima Li Cavoli “Steel Life – La luce racconta…”. Seguirà alle 20 il concerto dei Fearless da Cinisi e dei Tarantula da Montelepre.



Il 12 settembre alle 20,30 concerto dell’Ensemble di Ottoni del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera diretto da Nicola Grigoli.



Il 13 settembre alle 18 reading poetico “L’Amore come destino del Vivere” ed esposizione opere pittoriche degli artisti Maria Antonietta Terrana e Giovanni Messina. Alle 20,30 tragedia in atto univo de “Le troiane” e “Ecuba” di Euripide a cura del liceo artistico Ugdulena di Termini Imerese.



Il 14 settembre alle 18 presentazione del libro “Palermo al Tempo dei Bombardamenti 1940- 1943”. Interverranno l’autore Domenico Michelon con Gaetano Basile e Mario Azzolini



Il 15 settembre doppio appuntamento. Alle 18 si parlerà de “Le origini siciliane di Elsa Morante” a cura del laboratorio Storico Letterario Palermo e Belìce. Alle 20,30 “Ricordo Battiato” con proiezione del docufilm " Auguri don Gesualdo ", sarà presente il produttore Fabio Bagnasco, il presidente della fondazione Gesualdo Bufalino e l’onorevole Pippo Di Giacomo. Seguirà il concerto tributo a Franco Battiato dei Fisognomica guidati da Cocò Gulotta.



Il 16 settembre alle 18 presentazione del libro “I Vendicosi”. Sarà presente l’autore Nicola La Barbera, con l’avvocato Francesco Leone. Seguirà allle 20,30 il concerto del Giovanni Mattaliano quartet.



Il 17 settembre alle 18 presentazione del libro “La vita è un posto strano”. Sarà presente l’autore Fulvio Viviano con Antonello Ravetto Antinori e Francesco Massaro. Seguirà alle 20,30 il concerto di Rosellina Guzzo e degli Ethno Ensamble



L’ingresso è libero. Seguiranno altri appuntamenti nel corso del mese.



Durante l’intera manifestazione sarà istituita una raccolta fondi per comprare il materiale tecnologico che è stato rubato alla scuola media Leonardo Da Vinci di via Serradifalco a Palermo nelle scorse settimane.



L’Alloro fest, la cui direzione artistica è di Giovanni Apprendi, continuerà fino al 30 settembre.