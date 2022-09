Musica, libri e recital: tutto pronto per l'ultima settimana dell'Alloro Fest

Musica, libri e recital. È ricca anche l’ultima settimana di appuntamenti, dal 26 al 30 settembre, de “L’Alloro fest”, arrivato nel 2022 alla sua terza edizione, al Giardino dei Giusti in via Alloro 90 a Palermo.



Il 26 settembre alle 18 si presenta il libro “Le abbanniate - Voci dal cuore di Palermo”. Interverrà l’autore Aldo Nuccio. Seguirà alle 20,30 il concerto dell’Ensemble di Archi Conservatorio Arturo Toscanini a cura del Conservatorio di Ribera.



Il 27 settembre alle 18 si presenta il libro “Nostra Patria è il mondo intero. 150 anni di emigrazione” di Nicola Grato e Pippo Oddo. Interverrà con gli autori Santo Lombno. Alle 20,30 va in scena il recital "La forza dell'amore, a casa di Paolo” di Roberto Superchi e Y Cantor.



Il 28 settembre alle 20,30 concerto del Pamela Barone Trio. La cantante si esibirà con Sergio Munafò e Fabrizio Giambanco.



Il 29 settembre alle 18 si presenta il libro di Salvo Palazzolo “I fratelli Graviano”. Alle 20,30, in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio va in scena “Ogni scagghia teni na muragghia”, con il Palermo Coro Pop diretto da Francesca Martino.



Il 30 settembre alle 18 va in scena “Omaggio a Biancamaria Frabotta” a cura di Francesca Corrao Orestiadi di Gibellina. Alle 20,30 terza edizione del premio Kalsa presentato da Elvira Terranova.



L’ingresso è libero. Seguiranno altri appuntamenti nel corso del mese.



Durante l’intera manifestazione sarà istituita una raccolta fondi per comprare il materiale tecnologico che è stato rubato alla scuola media Leonardo Da Vinci di via Serradifalco a Palermo nelle scorse settimane.



L’Alloro fest, la cui direzione artistica è di Giovanni Apprendi, continuerà fino al 30 settembre.