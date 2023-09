Dai libri ai concerti con l'arpa, gli eventi della settimana dell'Alloro fest 2023

Una nuova settimana di musica, presentazione libri ed eventi gratuiti in centro storico. Continua anche questo weekend con “L’Alloro fest” al Giardino dei Giusti in via Alloro 90.



Il 21 settembre alle 18,30 si presenta il libro di Elio Sanfilippo e Maurizio Scaglione “Mafia senza onore”. Seguirà alle 20,30 il doppio concerto del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e il concerto del Francesca Stabile band.



Il 22 settembre alle 20,30 primo giorno di “Arpa Festival”, Ovvero due serate di concerti con arpa. Direttamente dall’Argentina ci sarà Marta Carrara. Il 23 settembre alle 20,30 seconda e ultima giornata di “Arpa Festival” con l’artista Italo-svizzero Raoul Moretti e Rosellina Guzzo.



Il 24 settembre alle 18,30 si presenta il libro “La città del giardino dei cedri” di Pasquale Morana. Alle 20,30 andrà in scena la performance teatrale “Pietre e parole – Parole come pietre” di Marilena La Rosa. L’ingresso al Giardino dei Giusti è libero. Seguiranno altri appuntamenti nel corso del mese.



L’Alloro fest, la cui direzione artistica è di Giovanni Apprendi, continuerà fino al 30 settembre.