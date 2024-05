Alice torna in tour con il suo "Master Songs": il concerto al Teatro di Verdura

Alice torna in tour tra luglio e agosto, con "Master Songs", il nuovo progetto musicale che prenderà il via il 13 luglio dall’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati. Appuntamento a Palermo il 5 agosto alle 21 al Teatro di Verdura. Insieme a Carlo Guaitoli al pianoforte e tastiere, Antonello D’Urso alle chitarre e Chiara Trentin al violoncello acustico e elettrico, Alice propone un programma che la vede sempre di più orientata alla ricerca di contenuti esistenziali, culturali, spirituali e poetici.



Una selezione dei brani a lei più cari e significativi della propria produzione musicale come cantautrice e interprete, con una particolare attenzione alla poesia, di P. P. Pasolini, P. Cappello e M. Di Gleria, portata in musica rispettivamente da M. Di Martino, Alice e M. Liverani, e alla canzone d’autore di Battiato, Camisasca, Dalla, De Andrè, De Gregori, Di Martino, Fossati, Guccini. Biglietti da 35,88 a 59,80.