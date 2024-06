Alia, solstizio d'Estate alla Gurfa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione del solstizio d’estate, il 21 giugno sarà possibile trascorrere una giornata unica al complesso rupetre della Gurfa, in questa straordinaria architettura scavata da mani sapienti nell’arenaria rossa. In particolare all’interno del maestoso ambiente campaniforme, la Thòlos più grande del mediterraneo attualmente scoperta; proprio per il solstizio d’estate, il sole penetra dal foro presente in sommità, scende lungo la parete e a mezzogiorno nel suo arrivo a pavimento produce un “effetto smaterializzante” della figura umana che si pone sotto tale fascio di luce, regalando scenari suggestivi dalla forte valenza antropologica, un momento intenso da vivere, cogliendo la Sacralità della luce. Nel corso della giornata si potrà assistere a vari momenti musicali e degustativi e grazie, all' uso di telescopi, si potrà osservare lo straordinario firmamento della Gurfa.