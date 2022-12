Alia, con la "Fiera delle tradizioni" gusti e saperi antichi rivivono in chiave moderna

Saperi e sapori che vengono trasmessi da una generazione all'altra. Gusti antichi che rivivono in chiave moderna. Un territorio che punta allo sviluppo aggrappandosi al passato ma al tempo stesso proiettando lo sguardo verso il futuro.

C'è tutto questo - e non solo - nella "Fiera delle tradizioni", manifestazione organizzata dal Comune di Alia, con il patrocinio dell'assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana, che si terrà giovedì 29 e venerdì 30 dicembre. Due giorni di appuntamenti fra tavoli tematici, degustazioni di prodotti tipici, show cooking, laboratori artigianali. Per grandi e anche per i più piccoli.

Così gli organizzatori dell'iniziativa vogliono rilanciare l'economia di un territorio che non ha dimenticato le vecchie tradizioni, dalla lavorazione della lana alla cucina casareccia, e alle soglie del 2023 le "innesta" in un contesto profondamente cambiato. E' la tradizione che resiste, anzi che si evolve con elementi d'innovazione e che ha l'ambizione di produrre valore aggiunto: nuovi posti di lavoro, un aumento del pil a livello locale, ma anche cultura.

A cominciare da quella contadina, che nei decenni - col sudore della fronte e la sapienza tipica di chi coltiva la terra - è riuscita a mettere a reddito i prodotti del territorio, in armonia con la natura e l'ambiente. Una lezione che, attraverso la "Fiera delle tradizioni", verrà trasmessa alle nuove generazioni in un ideale passaggio di consegne fra il mondo di una volta e quello di oggi.

E' questo l'obiettivo di una manifestazione concepita per salvaguardare le tradizioni ma anche per rimettere in moto un'economia in grado di fermare l'emigrazione. In questo modo, aprendo lo scrigno di saperi e sapori, Alia vuole uscire dall'isolamento che contraddistingue i paesi dell'entroterra siciliano e creare le condizioni per lo sviluppo.

Il modello è quello della scattata: un dolce diventato presidio Slow Food al termine di un percorso che, partendo da un'antica ricetta della tradizione (quella da 'za Minichedda, figura storica di Alia), ha creato un vero e prorio indotto che ruota attorno alle materie prime necessarie per farlo: il grano Maiorca e le mandorle.

Non a caso, la scattata sarà al centro di uno dei laboratori di cucina che vedranno la partecipazione degli chef locali Vincenzo Rinchiuso, Salvo Paolo Mangiapane e Giuseppe Sparacello. La "Fiera delle tradizioni" sarà aperta da un convegno con tavolo tecnico in cui interverranno il sindaco di Alia Antonino Guccione, l'assessore alle Attività produttive Gaetano Siragusa e lo chef Vincenzo Rinchiuso in qualità di rappresentante Gourmetravelers. Prevista la presenza di due esponenti della Giunta regionale: l'assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, e quello alle Infrastrutture e ai Trasporti Alessandro Aricò.

"L'impegno dell'amministrazione comunale di Alia - dicono il sindaco Guccione e l'assessore Siragusa - è rivolto alla valorizzazione, al rilancio e alla rivitalizzazione delle nostre tradizioni con l'obiettivo di rendere attrattivo il nostro territorio. Beni culturali come le Grotte della Gurfa e prodotti enogastronomici come la scattata sono un traino per le attività produttive e i servizi presenti ad Alia: dalle aziende agricole alla ristorazione, passando per le strutture ricettive e i bus turistici. La 'Fiera delle tradizioni' si candida a diventare un appuntamento fisso in un'ottica di destagionalizzazione del turismo, sfruttando anche la nuova rete ferroviaria che porterà a collegamenti diretti da varie località della Sicilia".