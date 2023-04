"Ali per volare", spettacolo di solidarietà al Teatro De Seta

Domenica 16 aprile alle ore 18 al cine teatro De Seta ai Cantieri culturali alla Zisa si terrà lo spettacolo di beneficenza organizzato dall’associazione "Ali per volare", Rotary club Baia dei Fenici e Lercara Friddi, condiviso dai Rotary club Mondello, Piana degli Albanesi, Palermo Nord e Palermo Montepellegrino.

Rino Martinez, palermitano fondatore dell'associazione missionaria interculturale "Ali per volare", invita la città allo spettacolo di solidarietà che sosterrà il progetto a favore delle donne e dei bambini del Congo, per combattere la malnutrizione infantile e per fornire assistenza alle donne in gravidanza. Allo spettacolo che sarà presentato da Anna Cane e Mauro Faso, parteciperanno il direttore d’orchestra Corinne Latteur, l’attore e cabarettista Dario Veca, il comico Giorgio Lo Scarrozzo, la cantastorie Silvana Marino, la violinista Giovanna Ferrara, il soprano Ilenia Zarcone, lo showman Sasà Taibi, il cantastorie Alfonso Gagliardo e il missionario laico Rino Martinez.



Biglietto 10 euro. Biglietti disponibili anche presso il Teatro De Seta il 16 aprile.