Da Battisti a Vasco Rossi, la musica di Alex Angelica nei giardini del Circolo Unificato

Appuntamento da non perdere sabato 24 settembre alle ore 21 con Alex Angelica nei giardini del Circolo Unificato, in piazza Sant'Oliva 25.



Musica italiana ed internazionale con i classici di artisti quali: Lucio Battisti, Vasco Rossi, Alex Britti, Gazzè, Elton John, Sting, Beatles e Pink Floyd in versione acustica, voce e chitarra.



Menù alla carta o pizza gourmet. Prenotazioni:0912193106. L'accesso e' consentito alle categorie di utenti degli organismi di Protezione sociale in possesso di valido titolo.