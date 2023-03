Alex Angelica al Gattopardo coffe book & food: il live in acustico del sabato

Sabato 18 marzo 2023 alle 20.30 da Gattopardo Coffe Book and Food (via Autonomia Siciliana 120), si esibirà Alex Angelica (voce e chitarra) in un Live in acustico che ripercorrerà un viaggio nei piu' grandi successi di musica nazionale e internazionale.

Un esibizione coinvolgente durante un ottimo aperisushi con un calice (€20) oppure con apericena (€18) e un calice.