Alessandro Panicola in concerto al giardino della musica del Coast to Coast

Un uomo che ha fatto della chitarra e della fede nel Brasile una scelta artistica e di vita. Questo è Alessandro Panicola, in concerto domenica. Tutto questo domenica 16 ottobre alle 19,30 caratterizza il concerto di Alessandro Panicola al “Giardino della musica”, al Coast to Coast Ausonia in via Ausonia 56 a Palermo.

Panicola porterà il suo show “Pura Bossa nova”. La musica brasiliana è un luogo straordinario in cui si sono amalgamati strumenti, grammatiche, ritmi e armonie lontani nel tempo e nello spazio. Tuttavia, questa mistura apparentemente casuale ha dato origine ad una costruzione musicale talmente solida e leggibile che su di essa si fonda l’immagine stessa dell’identità nazionale brasiliana. Alessandro Panicola compie ormai da anni una attenta ricerca sulla musica brasiliana d’autore e sulle sue forme espressive più genuine ed autentiche puntando l’attenzione sulla Bossa Nova e sulle sue complesse evoluzioni armoniche. Ogni concerto è un viaggio che ripercorre, attraverso un ricchissimo repertorio, i grandi classici della canzone brasiliana d'autore da Dorival Caymmi a Caetano Veloso passando per Antonio Carlos Jobim e gli altri storici compositori del Samba-Canção.

Concerti al Coast to Coast Ausonia sono previsti anche nelle domeniche successive. I concerti si svolgeranno in acustico, con l’artista che si esibirà a voce piena e senza strumentazione collegata al sistema di amplificazione, così come impone l’ordinanza del Comune di Palermo, che vieta l’uso di strumentazione collegata con la rete elettrica nelle 24 ore.