L'enfant prodige del jazz Alessandro Landoni in concerto al Miles Davis Jazz

Una serata jazz di fine anno davvero speciale. Alessandro Landoni, enfant prodige del jazz, è in concerto con i fratelli Presti il 29 dicembre alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Il pianista, premito “Top Jazz 2013” come miglior nuovo talento dell’anno, attribuito dai più qualificati giornalisti italiani per la rivista Musica Jazz, si colloca ormai a pieno titolo fra gli artisti di maggiore personalità del jazz italiano. Il pianista incontrerà musicalmente i fratelli Alessandro e Gaetano Presti con i quali proporrà brani originali e standard jazz.

Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione. Il contributo per assistere al concerto è 3 euro, oltre la consumazione. Per prenotare un tavolo basta telefonare dopo le 17,30 allo 0915085991. La pagina Facebook è: www.facebook.com/milesdavisjazzclub/.