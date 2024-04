L'alba al punto trigonometrico, escursione alle primi luci del giorno a Monte Catalfano

€ 10,00 per gli adulti € 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni. Gratuito per bambini sotto i 10 anni

Se la Primavera è la prima stagione dell'anno, se il lunedì è il primo giorno della settimana, se l'infanzia-adolescenza-giovinezza è la prima parte della vita, qual è il momento iniziale e sognante che rinnovandosi sempre, ci apre al mondo e alla vita ogni giorno? Falcon Walks organizza una passeggiata a Monte Catalfano, "L’alba dal punto trigonometrico". Appuntamento il 6 aprile dalle 5 del mattino.

Punto di incontro: Via Sant’ Isidoro Monte, 47 CAP 90011 Bagheria (PA) alle 05:00 Sabato 06 Aprile 2024. Ritorneremo prima di pranzo, porteremo la nostra colazione e la gusteremo guardando un panorama unico e irripetibile. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, colazione a sacco, dell'acqua e l’immancabile caffè.



N.B. il semplice: “parteciperò sull’evento” non basta a confermare la prenotazione.

Per confermare, tramite Whatsapp e/o SMS al numero +39 329 2236060 oppure con un messaggio sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13 di venerdì 5 aprile 2024 le seguenti informazioni: dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi); contatto telefonico.