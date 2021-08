Alba plano quartet in concerto al Miles Davis Jazz Club

Una serata con voce palermitana che in tutto il mondo fa faville. Questa è Alba Plano, in concerto il 20 agosto alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Alba Plano da diversi anni ormai vive stabilmente a Londra, dove si esibisce con la band della celebre cantante inglese Amy Winehose. Il suo progetto è un intreccio di jazz e soul, legati da un’energia esplosiva, combinazione che l’artista regala nelle sue performance. Alba Plano farà ascoltare in anteprima i brani del suo nuovo album scritti durante il lockdown insieme al talentuoso bassista e produttore Karl Abel. Un intreccio di jazz e neo soul contemporaneo, legati da un’energia calda, travolgente e un’onesta? interpretativa unica e magnetica. Un viaggio di colori armonie che risvegliano sentimenti tutti da scoprire.



Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...