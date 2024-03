Al pulpito della Ficuzza, attraverso l'antica ferrovia per i laghetti di riccio e il pulpito del re

E' infinita la ricchezza dei percorsi escursionistici e dei luoghi di interesse custoditi nella Riserva Orientata Naturale di Bosco della Ficuzza, l'area boschiva più estesa della Sicilia Occidentale con i suoi 7398 ettari che si estendono nei comuni di Monreale, Godrano, Mezzojuso, Corleone e Marineo. Protetti dai venti di scirocco dall’imponente mole della Rocca Busambra, cattedrale di calcare che si innalza per circa 1600mt, i Boschi di Ficuzza e del Cappelliere sono un simbolo della foresta siciliana nel suo aspetto più antico e custodiscono le testimonianze di un pezzo di storia dell’Isola.

Per l'appuntamento di domenica 10 marzo le guide naturalistiche del gruppo SicilHikes Hiking Adventures vi guideranno lungo uno dei percorsi più ricchi di interesse storico, il Sentiero dei Girati, che attraverso la Linea Ferrata dell'Antica Ferrovia conduce ai Laghetti Coda di Riccio e al celeberrimo Pulpito del Re! Un grande anello di 12km che circonda e abbraccia il cuore del Bosco della Ficuzza.

Si attraverserà l’antica Linea Ferroviaria Sant’Erasmo-Burgio ancora parzialmente attrezzata. Costruita nel 1884 e rimasta in esercizio fino al 1959, la linea ferroviaria collegava Palermo alle cittadine di Corleone e San Carlo. I Laghetti Coda di Riccio rappresentano una delle caratteristiche zone umide della riserva, ottenuti con lo sbarramento del torrente Rocca D'Elice con l’intento di rendere coltivabile un'ampia area disboscata ai piedi di Rocca Busambra. Ma la meta forse più suggestiva del percorso è la famosa roccia detta Pulpito del Re, un monumento legato alla figura di Ferdinando III di Borbone che visse ininterrottamente a Ficuzza dal 1810 al 1813. Antico trono scolpito nella roccia arenaria usato per gli appostamenti durante le battute, dove il sovrano se ne stava comodamente seduto mentre i battitori spingevano verso di lui le prede.

Di rientro verso la splendida Palazzina Reale di Re Ferdinado IV di Borbone attorno alla quale si è sviluppato il piccolo Borgo di Ficuzza, chi vorrà potrà visitare gratuitamente il vicino centro Lipu per il Recupero della Fauna Selvatica di Bosco Ficuzza, che ad oggi ospita diversi esemplari, feriti o ammalati, in riabilitazione.



DATI TECNICI:

12km complessivi A/R.

300mt di dislivello.

Livello Escursionistico Medio. ?

L'appuntamento è previsto per le h. 9:30 in via Armando Diaz, 90034 alla Piazzetta di Ficuzza. Posizione: https://maps.app.goo.gl/3dQusL2uPaAAqauJ6



COSA PORTARE:

scorta d'acqua di almeno 2lt.

Pranzo a sacco e snack

kway antipioggia e antivento

maglia termica

calzamaglia termica

felpa o pile

scaldacollo di lana

cappellino di lana

guanti di lana

ombrellino

bicchiere in latta o plastica personale

bastoncini da trekking (molto consigliati)

ghette da trekking (consigliate)

Contributo per partecipare:

€ 15,00 intero

€ 12,00 ridotto studenti universitari*

€ 10,00 ridotto bimbi e minori



Partecipando ad oltre tre escursioni stagionali si applica uno speciale sconto fedeltà di 5€ sull'intero della quota di partecipazione valido per l'intera stagione invernale.

Info e registrazioni ai numeri (anche su Whatsapp):

Marianna - 3338007031

Michela - 3283223232