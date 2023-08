Gli agrifogli giganti di Piano Pomo: musica e natura si uniscono per un'escursione

Cari amanti della Natura e della musica, siamo Cielo & Terra - Wilderness Explorers e vi invitiamo a partecipare a una giornata speciale all'ombra dei Maestosi Alberi di Piano Pomo, presso il Parco delle Madonie, sabato 12 agosto 2023.

Proprio durante i giorni del magico evento di Ypsigrock a Castelbuono, nei pressi di San Focà, luogo del mitico Ypsicamping esploreremo la casa degli Agrifogli Giganti di Piano Pomo, una specie unica in Europa per la sua età millenaria, dove potrete ammirare esemplari che si ergono fino a 15 metri d'altezza! Durante questa escursione, ci immergeremo nell'incanto di questi luoghi incantati, alla scoperta di alberi monumentali.

Di seguito troverete alcuni dettagli importanti:

Tipo di percorso: Sentiero naturalistico, strada forestale, vecchia mulattiera

Classificazione: Categoria E (per escursionisti)

Livello di difficoltà: Facile

Lunghezza totale: 5 km

Durata: 3,5 h

Altitudine di partenza: 1250 m

Altitudine massima: 1507 m

Dislivello positivo: 260 m

L'appuntamento è fissato per sabato 12/08 alle 11:30 presso il Rifugio Crispi a Piano Sempria, Castelbuono PA.

Per garantire una piacevole esperienza, vi consigliamo di indossare l'abbigliamento adeguato alla stagione, comodo e leggero, in modo da affrontare qualsiasi cambiamento meteorologico. L'abbigliamento a strati è particolarmente consigliato.

Ricordatevi di portare con voi:

Scarpe da trekking (obbligatorie)

Giacca antivento/antipioggia

Almeno 2 litri d'acqua

Bastoncini da trekking

Pranzo al sacco

Vi suggeriamo inoltre di indossare pantaloni lunghi e scarpe da trekking, per evitare spiacevoli incontri con insetti o piante spinose. Costo: 10€ (7,5€ per i bambini, tuttavia si sconsiglia la partecipazione ai bambini al di sotto dei 7 anni). Nel caso di condizioni meteorologiche avverse, l'escursione potrebbe essere annullata entro le 18:00 del venerdì. In tal caso, tutti coloro che hanno confermato la loro partecipazione verranno tempestivamente avvisati!