All'Agricantus "Il tempio delle cose" con Rosalinda Uzzo e Rosanna Mercurio

Martedì 19 dicembre, alle ore 21, si conclude al Teatro Agricantus di Palermo la stagione Teatro da Kamera intitolata “Beats” con lo spettacolo “Il tempio delle cose”, liberamente tratto dall'omonimo saggio di Marcello Scaduto, scritto e diretto da Gaia Vitanza, curatrice della rassegna. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Agricantus, indaga la malattia e l'introspezione per guardare alla morte sotto una nuova luce e scoprire da dove originano le nostre paure.

In scena Rosanna Mercurio e Rosalinda Uzzo saranno Irene e Giovanna. La prima è stata sospesa dal suo lavoro presso il Life Circle Eternal Spirit, dove pratica eutanasie, l'altra è una fisica impiegata al Cern. Il loro incontro darà vita a un viaggio alla riscoperta della vita e della sua intrinseca, poetica, magica bellezza. Uno spettacolo onirico che si libra sulla morte planando sulla vita, che accarezza la paura per tornare alla gioia, alternando delicatezza e prepotenza. Una giostra di emozioni, di ricordi, di fantasie, di risate e di domande a cui forse non serve trovare risposta, un dialogo che dura una notte, ma che vale un’intera esistenza.

Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana -Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, che ne ha riconosciuto il ruolo e la funzione artistica, e dal Mic - Ministero della Cultura. Rassegna Teatro da Kamera biglietti intero € 15; ingresso in coppia € 25.