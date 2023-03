All'Agricantus torna "Sopra un palazzo": la lettura surreale della vita fatta da Vespertino

"E’ un uomo che ne ha per tutto e per tutti. Dal suo appartamento, sopra un palazzo, pieno di tanta roba messa fuori posto, quest’uomo dialoga con due sedie, parla soprattutto con una e ne dice di tutti i colori. Una autocritica di quello che siamo in una lettura assolutamente surreale".

Quell’uomo in vestaglia che non capisce perché “si parla di evitare gli sprechi e poi i rasoi invece delle solite due ora hanno 5 lame” è Sergio Vespertino il quale, dopo un mese e mezzo di sold out continui, da giovedì 3 marzo torna all’Agricantus di Palermo, con “Sopra un palazzo”, spettacolo da lui scritto nel 2010 e “riscritto” nei mesi scorsi con Marco Pomar per renderlo più attuale. Inserito nella rassegna Teatro comico, “Sopra un palazzo” consolida la formula vincente che vede Vespertino mattatore in scena supportato dalle musiche dal vivo del fisarmonicista Pierpaolo Petta.

Lo spettacolo replica con soste e riprese nei week end fino al 7 maggio (da giovedì a sabato alle 21 e la domenica alle 18). Adesso torna in scena da venerdì 3 a domenica 5 marzo, e poi dal 10 al 12 marzo, dal 16 al 19 marzo, dal 21 al 23 aprile, dal 28 al 30 aprile, dal 5 al 7 maggio.