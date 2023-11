Agricantus, nuove repliche per "Il resto della settimana" con Peppe Servillo

A Napoli il tempo si ferma tra una domenica pomeriggio e l’altra, quando la città si raccoglie intorno ad un pallone e le differenze sociali sbiadiscono fino a scomparire. Siamo dentro un bar della città vecchia, colorato dagli archetipi della società partenopea, tra una sfogliatella, un fritto fumante e l’ultimo pettegolezzo, in un chiacchiericcio diffuso che molto rappresenta la città.

Al Teatro Agricantus di Palermo, da giovedì 30 novembre a domenica 3 dicembre (tutti i giorni alle ore 21, domenica alle ore 18) le nuove repliche de Il resto della settimana, opera di Maurizio De Giovanni narrata e cantata da Peppe Servillo, accompagnato sul palco dalle musiche eseguite dal vivo dal chitarrista Cristiano Califano.

Dal libro di De Giovanni, Servillo legge e canta il capitolo "La presa di Torino", ispirato dalla vittoria degli azzurri campani in casa della Juve nel 1986, primo atto di un percorso vincente che li portò al doppio scudetto con Maradona in squadra. Il titolo "Il resto della setttimana" rimanda al tempo trascorso in un piccolo bar dei Quartieri spagnoli di Napoli, prima e dopo l’appuntamento con la partita di calcio, dove una varietà di persone si ritrova per commentare, senza barriere di censo, i fatti sportivi e non della settimana, svelando di sé non solo la propria natura di tifosi ma anche quella umana tout court che ci introduce all’umore e alla storia di una città meravigliosa, che resta da sempre un vero e proprio teatro all’aperto.

L'abile narratore Servillo condurrà gli spettatori per mano tra i tavolini del bar, tra le viuzze piene di vita e di odori, tra le passioni e paure della città e dei suoi abitanti, in quel flusso di vita quotidiana che si nasconde dietro la sensuale passione del calcio che solo Napoli possiede: una città meravigliosa che resta da sempre un vero e proprio teatro all’aperto. Il Teatro Agricantus diretto da Vito Meccio è sostenuto dalla Regione Siciliana -Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, che ne ha riconosciuto il ruolo e la funzione artistica, e dal Mic - Ministero della Cultura. Biglietti: intero € 20; ridotto carte sconto, cral, under 25 e over 65 € 18; intero web € 18.