Palermo non scema festival, all'Agricantus la comicità “ultraterrena” di Pandolfo&Manera

Nel salotto del “Palermo Non Scema Festival”, allestito dal Teatro Agricantus in via XX Settembre nel tratto compreso tra via Giuseppe La Farina e piazza Goffredo Mameli, da venerdì 9 a domenica 11 settembre, con inizio alle ore 20.30, replica “Atti unici di madre vedova”, nuovo successo del sodalizio artistico formato da Antonio Pandolfo e Marco Manera che si incontrano ancora una volta sul palcoscenico per una esilarante commedia degli equivoci che non lesina colpi di scena.

Cosa succede se due siciliani finiscono in Paradiso? O meglio, come reagiranno quando scopriranno di dovere sostenere un esame, per capire se sono degni dell'alto dei cieli? Attingendo alla migliore tradizione del teatro comico “Atti unici di madre vedova” è uno spettacolo divertente ambientato nel Purgatorio e che racconta in maniera surreale l'avventura di due siciliani, che si chiamano Marco e Antonio proprio come i nostri due beniamini, che si ritrovano nella “zona di mezzo” della volta celeste.

Nonostante la sacralità del “luogo” i due, in maniera sprovveduta, combineranno tanti divertentissimi disastri che si susseguiranno senza sosta per tutto lo spettacolo e che solo un angelo, interpretato da Rosanna Mercurio, proverà ad arginare.

La programmazione del “Palermo Non Scema Festival” prosegue giovedì 15 settembre con “Tuttocittà” con Marco Feo e Dario Frasca



