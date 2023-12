All'Agricantus Ernestomaria Ponte e Clelia Cucco tornano tra i banchi di scuola

Al Teatro Agricantus di Palermo le festività Natalizie hanno il sapore della comicità nostrana. Saltato il debutto già in calendario per l'8 dicembre per l'indisponibilità di Ernestomaria Ponte, nel teatro diretto da Vito Meccio slitta a venerdì 15 dicembre, alle ore 21, il varo della nuova commedia che vedrà insieme sul palco l'attore palermitano con Clelia Cucco protagonisti di “Mi si è ristretto il banco”



Scritto a quattro mani da ErnestoMaria Ponte e Salvo Rinaudo, lo spettacolo replicherà nei week-end fino al 21 gennaio (le repliche 16 e 17, 22 e 23 dicembre, dal 4 al 7, dall'11 al 14 e dal 19 al 21 gennaio, da giovedì a sabato alle ore 21, domenica alle ore 18).

La commedia divertente, di cui Ponte firma anche la regia, narra la storia di un uomo che per migliorare la propria condizione lavorativa è costretto a conseguire il titolo di studio che non ha mai preso per pigrizia, indolenza e voglia di mettersi subito a lavorare.

Adesso che i suoi colleghi lo stanno superando è costretto a colmare la lacuna, ma come superare un esame che prevedere tante materie di cui non conosce nemmeno l’esistenza? Trovare un’insegnante in tempi brevissimi che lo prepari a superare l’ostacolo è l'unica soluzione possibile. Ed ecco che da qui in poi la commedia si sviluppa in una serie di scontri e confronti dai toni esilaranti sugli argomenti più disparati: la vita, la scuola, la cultura e l’amore... ma forse allievo e insegnante alla fine troveranno un punto in comune. Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana-assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, che ne ha riconosciuto il ruolo e la funzione artistica, e dal Mic - Ministero della Cultura.



Informazioni

Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80 - Tel. 091 309636. Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00 Biglietteria on line: www.agricantus.cloud https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/ Rassegna Teatro Comico Biglietti: intero 20 euro; ridotto carte sconto, cral, under 25 e over 65 18 euro; intero web 18 euro.