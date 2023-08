Isola pedonale Agricantus, Antonio Pandolfo con lo spettacolo "Un divano per amico"

Sul palcoscenico del “Palermo non Scema Festival”, lo spazio all'aperto che il Teatro Agricantus di Palermo allestisce in via XX Settembre, nel tratto di strada compreso tra la via La Farina e piazza Goffredo Mameli, martedì 8 agosto, alle ore 21.30, torna in scena il comicissimo Antonio Pandolfo che proporrà il suo ultimo spettacolo, “Un divano per amico”, di cui è autore, regista e interprete: un atto unico ad alto tasso di comicità, nato proprio nei giorni della pandemia.

Cosa accade se un uomo rimane da solo? Una solitudine non solo emotiva ma anche oggettiva se la moglie, lasciandolo, s'è portata via tutto tranne il divano? A remargli contro anche la pandemia, che lo blocca tra quattro mura... tutto sommato meglio così, in fin dei conti non ha voglia di vedere nessuno. A questo punto l’unica cosa da fare per ritrovare la pace è capire dove ha sbagliato e ritrovare l’equilibrio. Forse è necessario trovare un amico che ti ascolti, che ti possa ritrovare accanto quando serve, che dorma con te, mangi con te, che ti coccoli e ti sostenga senza giudicare... "Il nostro protagonista farà un grossolano bilancio della sua vita per ripartire e rinascere - dice Antonio Pandolfo - e per questo ha bisogno di confrontarsi... e con chi se non con il suo fidato divano? Perché il divano di casa in fin dei conti ti conosce, ti accoglie, ti capisce, ti ascolta... il problema nasce se ti risponde!".

L’area pedonale del “Palermo non Scema Festival”, da anni un classico dell'estate palermitana, mantiene viva un’area urbana generalmente poco valorizzata, attraverso la riscoperta della fruizione dello spettacolo dal vivo. Prima della pausa di Ferragosto, il Palermo Non Scema Festival vedrà in scena, per la rassegna “Zero Decibel - Musica in città”, mercoledì 9 agosto il concerto raccontato in cuffia “Ho sognato Carosone” di Enzo Carro il quale con la sua chitarra classica farà una simpatica “passeggiata cantata”, in onore del grande innovatore della canzone napoletana Renato Carosone. Giovedì 10 agosto va in scena “Non mi manca niente” con Clelia Cucco, terzo spettacolo della rassegna “Come dice lei”, un palco e due voci, la donna di ieri e la donna di oggi allo specchio. Venerdì 11 agosto, a seguire per la rassegna “Come dice lei”, lo spettacolo “La foto del turista”, che fa da sintesi tra la commedia e il teatro moderno e contemporaneo, un atto unico per gli attori Giovanna Criscuolo e Vincenzo Volo che coniuga felicemente il disegno comico con un’atmosfera intensa, che parla dell'incomunicabilità e della solitudine.