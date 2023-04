Torna l'Agorà della cooperazione, il mercato che mette in vetrina i prodotti siciliani: appuntamento in piazza a Mondello

Secondo appuntamento per l'Agorà della cooperazione che dopo l’ottimo avvio di sabato scorso, replicherà la mostra mercato di eccellenze enogastronomiche nel cuore della borgata marinara. Sarà infatti la piazza di Mondello ad accogliere domani, sabato 22 aprile, dalle 9 alle 18, gli stand di una ventina di aziende siciliane. Si tratta del secondo capitolo del nuovo progetto di Legacoop Sicilia nato con il supporto dell'assessorato regionale alle Attività produttive e la collaborazione dell’assessorato comunale Attività Produttive: una vetrina curata che possa attivare un circuito per la promozione dei prodotti dell’intero territorio siciliano. Ma anche un modo per incontrare tanti produttori locali, ascoltare dalla loro voce la storia di formaggi, vini, salumi, confetture e tanto altro, eccellenze nate nelle diverse province siciliane. Previste molte degustazioni dei diversi prodotti. Apriranno la giornata l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo e il presidente di Legacoop Sicilia, Filippo Parrino. Ingresso gratuito.

Dal pomodorino Siccagno, al latte ragusano, dal pistacchio dell’Etna all’olio evo al vino, alla pasta nata in terreni confiscati alla mafia al prosciutto di suino nero dei Nebrodi; dai formaggi alle confetture, al miele e tantissimi altri: prodotti diversi, che riescono a raccontare una Sicilia produttiva piena di voglia di fare e andare avanti. Le cooperative arrivano dall’intera Sicilia: la cooperativa Rinascita (Sclafani Bagni), Progetto Natura (Ragusa), Agrionica (Giarre), Artemisia (Piedimonte Etneo), Agrisana e La Madre Terra (Sciacca), Colomba Bianca (Mazara del Vallo), Viticultori associati (Canicattì), I Locandieri (Marsala), Liberarmonia (Poggioreale), Libera Terra Mediterraneo (Corleone), O.p.a.n. (Capri Leone), Terramia (Castelvetrano), Etnos (Modica), Latterie Ragusane, Probio.si (Castellana Sicula), Verde Autos-Scozzari, Rigenerazione e Ciauli (Palermo).