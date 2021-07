"Afrostatic per le uguaglianze", dj set su una piattaforma galleggiante alla Cala

Oggi pomeriggio, giovedì 1 luglio, si svolgerà a partire dalle 16, presso la Lega navale italiana di Palermo, l'evento denominato "Afrostatic per le uguaglianze". Un live dj set di Mauriziotto direttamente dalla piattaforma galleggiante inaugurata il 23 giugno, la "house boat" ormeggiata sul pontile della Lega Navale Italiana Palermo-polo nautico Lni "oltre le Barriere" alla Cala di Palermo. Mauriziotto suonerà per la realizzazione di quest’opera, frutto di anni di impegno e progetti nel sociale curati dalla sezione Palermo della Lega Navale con la sinergia del "Panathlon club Palermo".

Grazie ai due presidenti - Beppe Tisci per la Lega Navale e Andrea Vitale per il Panathlon - e alla "Mediacom", Afrostatic ha potuto realizzare questo evento che andrà in onda su tutte le pagine social e sui canali Youtube affiliati a Mauriziotto/Afrostatic per promuovere lo sviluppo paralimpico della sezione. Trenta minuti di live dj set alla presenza di rappresentanti della Lega Navale e del Panathlon che rendono orgogliosi Mauriziotto, ed il suo staff, per la realizzazione di questo video che rafforza il concetto di "inclusione", ossia quel fenomeno sociale che contempla la condivisione di spazi fisici ed immateriali tra i normodotati ed i disabili.





