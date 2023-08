Gli affreschi recuperati, visita alla Chiesa del Crocifisso di Montemaggiore Belsito

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà venerdì 18 agosto a Montemaggiore Belsito l’iniziativa dal titolo “gli affreschi recuperati: visita alla Chiesa del Crocifisso”. L’appuntamento è fissato per le ore 21,30 presso la Chiesa del Crocifisso in via SS. Crocifisso, 7. Dopo gli interventi di Antonino Mesi, Sindaco di Montemaggiore Belsito e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, inizierà la visita guidata dallo Storico dell’arte Riccardo Siragusa.

L’iniziativa è organizzata da BCsicilia in collaborazione con il Comune Montemaggiore Belsito. Per informazioni email: segreteria@bcsicilia.it. Ingresso libero e gratuito. Gli affreschi della volta della Chiesa del Crocifisso sono stati realizzati nel 1732 dal pittore Filippo Randazzo e dall'architetto Francesco Ferrigno, che si è occupato delle cornici architettoniche che incastonano le scene dell'esaltazione della Croce con ai piedi l'Imperatore Costantino e Sant'Elena e gli angeli che reggono i simboli della passione del Cristo. Un sapiente restauro ha riportato alla luce i colori originari dell'opera e eliminato alcune ridipinture offrendo allo spettatore lo splendore e la maestosità del ciclo pittorico. La visita darà la possibilità ai presenti di scoprire la meraviglia di un gioiello senza tempo dentro le cui mura scorre da quattrocento anni la storia del SS. Crocifisso, patrono di Montemaggiore, che si intreccia indissolubilmente con la vita della comunità dalla fondazione, ad opera dei nobili Migliaccio, ai giorni nostri.