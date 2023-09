Acquatica, laboratorio per bambini al piccolo museo della natura Radici

Il 9 settembre alle ore 17.30 si terrà il laboratorio per bambini "Acquatica. Mappe d’Acqua". Laboratorio creativo a cura di Giulia De Gaetano per scoprire forme e paesaggi acquatici. Lettura di un albo illustrato e sperimentazione artistica con materiali scelti per creare le nostre mappe. Immaginiamo e creiamo paesaggi d’acqua per scoprire i suoi luoghi, le sue varietà e i suoi viaggi.



Dai 6 anni - 10 € su prenotazione.