"Acquasanta" di Emma Dante al Teatro Ditirammu

Il 15 e 16 dicembre alle ore 21, il 17 dicembre alle ore 18.30 ai Cantieri Culturali alla Zisa (Bottega 5) va in scena Acquasanta della regista Emma Dante con Carmine Maringola. Un uomo si ancora sul palcoscenico, a prua di una nave immaginaria. Si salva dalla finta burrasca che mette in scena per rievocare i ricordi della sua vita di mozzo. È imbarcato dall’età di 15 anni e da allora non scende dalla nave. Non crede alla terraferma, per lui è ‘n’illusione. Un giorno la nave salpa senza di lui, lasciandolo solo e povero sul molo di un paese straniero: la terraferma.

Parcheggio interno gratuito. Per acquistare i biglietti per gli spettacoli del #TeatroDitirammu collegati al sito: www.teatroditirammu.it - www.tickettando.it