Escursione nel parco dei Monti Sicani: acqua trekking lungo il fiume Sosio

Acqua trekking fresco e rigenerante nella Riserva naturale orientata dei Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio, all'interno del Parco dei Monti Sicani. Il gruppo SicilHikes Hiking Adventures organizza per domenica 23 giugno una nuova escursione attraverso i sentieri della natura selvaggia siciliana e lungo il letto del fiume Sosio.

I partecipanti si avventureranno tra i grandi canyon scavati dal fiume e le gole profonde della omonima valle, seguendo il letto di uno dei fiumi più selvaggi e incontaminati della Sicilia. L'escursione si svolgerà quasi interamente nel letto del fiume, perciò si camminerà nell'acqua che in certi punti potrà arrivare fin quasi alle ginocchia. Per la pausa pranzo sosta in una zona della valle più ombrosa, dove sarà possibile anche fare un bel bagno nelle cosiddette “nache”, piccole piscine naturali di discreta profondità.



Prima di rientrare in città, tappa nell'antico borgo di Sambuca di Sicilia ad assaggiare le famigerate “minni di vergini” della Pasticceria Gulotta & Giudice, un must della pasticceria locale.



Dati tecnici acqua trekking:

8 km complessivi A/R.

50 mt di dislivello.

Livello Escursionistico = E

Livello di difficoltà = Medio-Facile



L'appuntamento è previsto per le ore 9:30 in Contrada Serrone - Casabianca, 92017 Sambuca di Sicilia (AG) presso la seguente posizione: https://maps.app.goo.gl/Bz8L5UR4L88yaxWz7