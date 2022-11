Acoustic vibes project, from Manouche to Country: cena a suon di jazz da Opale restaurant

“From Manouche to Country”. Un viaggio tra generi ed epoche musicali differenti, un progetto musicale dove tutto è pensato per tre strumenti dalle possibilità musicali e tecniche infinite. Si va dai grandi standard jazz Manouche alle tritmate composizioni del repertorio Country passando dalla musica classica appositamente arrangiata in chiave moderna.

Claudio Giambruno: direzione artistica

Federica Mosa: violino

Kevin Marchì: chitarra

Christian Falzone: batteria