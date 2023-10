Cielo e terra, a Monte Pellegrino un'insolita "acchianata" tra storia e natura

Il 14 ottobre con Cielo & Terra si terrà la prossima escursione a Monte Pellegrino. "Il nostro cammino partirà dal cuore della città, all’ingresso della Fiera del Mediterraneo, e ci addentreremo sin dai primi metri all'interno del Parco della Favorita".

Il Parco della Favorita è l'enorme oasi verde nel cuore di Palermo, uno dei più grandi d'Italia. Creato come residenza reale nel XVIII secolo, nella nostra epoca è perfetto per passeggiate, pic-nic e attività all'aperto, oltre a ospitare spettacoli estivi. È un luogo ideale per fuggire dalla frenesia della città e immergersi nella natura e nella cultura locale, e purtroppo molti palermitani ne conoscono poco.

Attraverso il Parco, ammireremo la bellezza della macchia mediterranea, soffermandoci nel riconoscimento delle piante, e scovando anche tutti i particolari sistemi di irrigazione del Parco. Un sentiero conduce all’inizio della nostra salita, con le gambe calde per addentrarci nella Riserva Naturale Orientata Monte Pellegrino, gestita dall’Associazione Rangers d’Italia Sezione Sicilia. Un sentiero insolito per gli escursionisti, più conosciuto dai biker di città. La nostra salita sarà in un primo tratto impegnativa, ripagata da viste inedite sulla città di Palermo, sarà una buona occasione per parlare di connessione tra antropizzazione e natura, mentre intorno a noi ammireremo alcuni endemismi del luogo.

Incroceremo dunque la strada oramai abbandonata dalle auto felici del nostro traguardo: avremo completato la nostra scalata a Monte Pellegrino! Ci soffermeremo nei dintorni per una sosta pranzo rigenerante, dopodiché ci affacceremo in un luogo dove potremo toccare con le nostre mani vicende dell’epoca moderna della storia di Palermo, un triste capitolo dove ancora oggi ne vediamo le conseguenze, la Seconda Guerra Mondiale. Per chi vorrà, si potrà fare una breve sosta alla Santuzza, ovvero al Santuario, per un tocco di folklore tipico cittadino.

Il nostro cammino ci porterà dunque verso la discesa lungo la cosiddetta Scala Vecchia. Ebbene sì, il percorso che i pellegrini devoti alla Santuzza compievano in salita, noi, insolitamente, godremo dei panorami sulla città.



Di seguito troverete alcuni dettagli importanti:

Tipo di percorso: Sentiero naturalistico, asfalto

Classificazione: Categoria E (per escursionisti)

Livello di difficoltà: Medio

Lunghezza totale: 15 km

Durata: 5,5 h Rientro al punto di partenza previsto entro le 16:30

Altitudine di partenza: 32 m

Altitudine massima: 460 m

Dislivello positivo: 480 m

L'appuntamento è fissato per sabato 14/10 alle 09:30 presso l’ingresso della Fiera del Mediterraneo. Per garantire una piacevole esperienza, vi consigliamo di indossare l'abbigliamento adeguato alla stagione, comodo e leggero, in modo da affrontare qualsiasi cambiamento meteorologico. L'abbigliamento a strati è particolarmente consigliato.



Ricordatevi di portare con voi:

Scarpe da trekking (obbligatorie)

Giacca antivento/antipioggia

Almeno 2 litri d'acqua

Bastoncini da trekking (altamente consigliati)

Pranzo al sacco

Vi suggeriamo inoltre di indossare pantaloni lunghi e scarpe da trekking, per evitare spiacevoli incontri con insetti o piante spinose.

Costo: 10€ (7,5€ per i ragazzi sotto i 18 anni, tuttavia si sconsiglia la partecipazione ai bambini al di sotto dei 12 anni). Nel caso di condizioni meteorologiche avverse, l'escursione potrebbe essere annullata entro le 18:00 del venerdì. In tal caso, tutti coloro che hanno confermato la loro partecipazione attraverso il form di prenotazione verranno tempestivamente avvisati.