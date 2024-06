Acchianata ecologica sul Monte Pellegrino: mentre si percorre la "scala vecchia" si raccolgono i rifiuti

Torna l'Acchianata ecologica, la manifestazione organizzata da Confcommercio Palermo sulla strada vecchia del Santuario di Santa Rosalia per promuovere i temi della sostenibilità ambientale. La manifestazione non agonistica si svolgerà il 16 giugno ed è la prima di una serie di manifestazioni organizzate da Confcommercio in onore di Santa Rosalia e inserite nel calendario dei festeggiamenti per il 400esimo anniversario del Festino.

Il raduno è fissato alle 9 alle falde di Monte Pellegrino. Sono previsti due percorsi: uno di 3,7 km con partenza dalle falde del Monte e l’altro di 1,4 km con partenza da “Mezzo Arancio”, dove si potrà arrivare grazie a un bus navetta.

I partecipanti percorreranno la “scala vecchia” e arriveranno davanti al Santuario di Santa Rosalia dove a mezzogiorno riceveranno la benedizione del reggente del Santuario, don Natale Fiorentino. L’iscrizione è gratuita, da formalizzare all’indirizzo https://tinyurl.com/acchianataecologica. I partecipanti riceveranno una t-shirt e una borraccia personalizzata e potranno dotarsi di guanti (preferibilmente da giardinaggio) per potere raccogliere i rifiuti presenti lungo il percorso che poi saranno smaltiti dalla Rap. Sarà una raccolta dinamica che, dalle falde al Santuario, risalirà il Monte Pellegrino.

“Una manifestazione di grande valenza simbolica - spiega Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo - che esprime un messaggio etico che il nostro mondo imprenditoriale vuole mandare a difesa di principi imprescindibili come la sostenibilità ambientale e il rispetto dei luoghi della nostra quotidianità”.