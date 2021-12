Noce, pomeriggio di giochi e accensione dell'albero di Natale in piazzetta Agostino Cardovino

Mercoledì 22 dicembre alle 17 si terrà un pomeriggio di festa nella piazzetta intitolata ad Agostino Cardovino, il giovane di 17 anni la cui vita si è fermata in viale Regione Siciliana la notte del 21 giugno 2020 mentre stava attraversando all'altezza di via Perpignano, non lontano da casa.

Appuntamento nel cuore della Noce, in fondo La Manna, per l'inaugurazione dell'albero di Natale con la partecipazione dell'animazione Peter Pan. Nel corso del pomeriggio ci saranno giochi per i bambini. L’area, prima abbandonata, è stata riqualificata grazie al contributo di residenti e volontari del quartiere.