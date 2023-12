"Accade a Natale": lo spettacolo al teatro Sant'Eugenio

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

L' Associazione Culturale "Compagnia Teatrale dell'Aurora" mette in scena "Accade a Natale" una commedia natalizia scritta da Gino De Blasio, diretta da Calogero Spina e prodotta da Salvo Tarantino. Tutto accade la notte di Natale, due clochard che vivono per le strade di Palermo vengono stravolti da un miracolo che gli cambierà la vita per sempre. Uno spettacolo che racconta l'indifferenza, il consumismo, il bullismo, l'immigrazione ma anche la solidarietà, l'amore, la pace e il miracolo che può accadere la notte di Natale tutto manovrato dal piano di Dio. Lo spettacolo si terrà venerdì 22 dicembre alle ore 21 al Teatro Sant'Eugenio di piazza Europa 86.