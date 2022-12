Abbazia di San Martino by night, visita guidata e degustazione di birre artigianali

Torna l'appuntamento di ArcheOfficina nella splendida cornice di San Martino delle Scale. Domenica 18 dicembre torna la visita guidata nella grande e suggestiva Abbazia di San Martino delle Scale a cura di ArcheOfficina, in collaborazione con l'associazione Hora Benedicta.



Questa volta l'evento di ArcheOfficina si inserisce a chiusura della più ampia rassegna del 17 e 18 dicembre "Birre di Natale in Abbazia": un'occasione assolutamente imperdibile in cui verranno organizzate visite e laboratori di restauro del libro, concerti di organo, degustazioni e tante altre attività in programma. Per tale occasione e in via del tutto eccezionale questa volta l'evento sarà organizzato nelle ore serali, con la possibilità di apprezzare la monumentalità e la solennità dell'Abbazia in questa inedita cornice.



Al termine della visita verrà effettuata una degustazione di birre artigianali ideate e prodotte nel laboratorio di birra all'interno del complesso monastico, in collaborazione tra l'associazione e i monaci. Il laboratorio, con sede all’interno dell’Abbazia, riprende l'antica vocazione del complesso monastico nonché le antiche ricette delle “birre di Abbazia”, fatte da e per i monaci, con studi sulle erbe officinali da amaro. In questo senso, quelle prodotte da Hora Benedicta sono le uniche “birre di Abbazia” di tutto il Sud Italia, con riconoscimenti a livello nazionale! Nella degustazione verranno fatte assaggiare le due birre artigianali prodotte dall’associazione, abbinate ad alcuni prodotti legati al territorio e alla storia dell'Abbazia stessa.



Prenotazione obbligatoria tramite www.archeofficina.com