San Martino delle Scale, visita e degustazione di birre artigianali in Abbazia con Archeofficina

Torna l'appuntamento di ArcheOfficina nella splendida cornice di San Martino delle Scale. In occasione dell'evento sarà organizzata una visita guidata nella grande e suggestiva Abbazia di San Martino delle Scale e, al termine, una degustazione di birre artigianali ideate dall'associazione Hora Benedicta insieme ai monaci. Appuntamento l'11 maggio alle 16,30.



L'attività riprende l'antica vocazione dei monasteri benedettini di produrre le cosiddette "birre di Abbazia", pensate da e per i monaci, con studi sulle erbe officinali da amaro. In questo senso, quelle ideate da Hora Benedicta a San Martino delle Scale sono le uniche "birre di Abbazia" di tutto il Sud Italia, con riconoscimenti a livello nazionale. In occasione della visita il monastero svelerà i suoi tesori, tra cui si annoverano il preziosissimo coro ligneo della chiesa, il chiostro e la maestosa ala monumentale.

Inoltre, si visiterà l'antica farmacia monastica realizzata alla fine del XVI secolo, da poco aperta al pubblico dopo un lungo restauro, e il refettorio dei monaci. Ad accogliere i visitatori, anche Don Riccardo, monaco benedettino responsabile del programma televisivo "Le ricette del Convento". Nella degustazione verranno fatte conoscere le due birre artigianali prodotte dall'associazione insieme ai due birrifici Epica e Paul Bricius, con una spiegazione della loro realizzazione, abbinate a un assaggio di prodotti locali legati al territorio e alla storia dell'Abbazia stessa.

Prenotazione obbligatoria fino a due giorni prima dell'evento tramite il link: https://archeofficina.com/abbazia-di-san-martino-visite-e-degustazione-al-birrificio/.