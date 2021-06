Vintage, arte, hobbistica e modernariato: a Villa Pottino arriva l'Abbanniata Market

L’Associazione Artigianando presenta un nuovo mercato espositivo: sabato 5 e domenica 6 giugno, proseguendo per tutti i weekend del mese, all’interno del giardino dello storico villino liberty Villa Pottino, via Emanuele Notarbartolo 28, a Palermo, dalle 10 alle 20 (ingresso gratuito) si svolgerà l’Abbanniata Market, una nuova idea che mescola colori, odori, suoni e allegria.

Abbanniare (il termine deriva dalla parola in dialetto siciliano banna e significa “parte” inteso come luogo. Con “abbanniare” storicamente si intendeva “gridare le notizie per strada” affinchè queste giungessero da tutte le parti) è un’azione che ancora oggi, nei mercati storici della città, il venditore utilizza per richiamare l’attenzione degli avventori e farli avvicinare al banco espositivo e mostrare loro la merce. Questo sarà il mood che farà da cornice a tutto il mercato.

All’interno di Villa Pottino saranno allestiti diversi spazi creativi e artigianali, spazi dedicati al vintage, all’arte, all’hobbistica, al modernariato e tanti altri dedicati invece a prodotti enogastronomici per una spesa sana e salutare. Per accompagnare le due giornate saranno organizzati diversi momenti di condivisione musicale con la formula “artista di strada” che si svolgeranno negli orari di pranzo e preserali; sarà allestito un angolo bar con food e beverage da usufruire seduti o con un servizio da asporto.

All’ingresso sarà disposto un servizio di controllo degli accessi e di misurazione della temperatura corporea. Saranno ovviamente rispettate tutte le misure anticovid previste dagli attuali Dpcm per la sicurezza di tutti.



