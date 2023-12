"Abballè Fasola Folk" del Teatro Ditirammu

Il 29 dicembre alle 21 al Teatro Jolly andrà in scena una grande festa per concludere la stagione Opera Nuova 2023 del Teatro Ditirammu dal titolo Abballè Fasola Folk.



Uno spettacolo sulle tradizioni popolari delle quattro stagioni, secondo un antico almanacco di usi, costumi e ritualità popolari; un repertorio musicale che si arricchirà di danze tipiche siciliane come la Fasola, la Contraddanza, le tarantelle insieme ai canti, i racconti, le leggende popolari trascritte tra ’800 e ‘900, di raccolte e di catalogazioni effettuate dalla famiglia Parrinello che includono canti di lavoro, di preghiera, di scongiuri, di note d’amore per la donna amata, di serenate e matinate, le Cialome della mattanza, canti dei pescatori di corallo, Triunfi a Santa Rosalia, Martorio, Ninnarò.



Lo spettacolo diretto da Elisa Parrinello percorrerà tutta la storia della sua famiglia d’origine accompagnata dalla Compagnia Ditirammu insieme agli allievi del Ditirammu Lab.